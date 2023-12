Casais católicos LGBT+ buscam bênção após aprovação do Vaticano

"Fiquei extremamente feliz com a notícia. É algo já extraordinário", diz Luan. Foi ele quem tomou a iniciativa, no mesmo dia, de ligar para padres conhecidos e sondá-los sobre a possibilidade de receber a bênção durante uma cerimônia de enlace civil. As repostas, afirma, foram positivas.

Os cônjuges, criados em seio católico, aspiravam um matrimônio religioso desde então. A viabilidade, porém, era impossível. Na última segunda-feira, tiveram esperança. Com a bênção liberada, julgaram estar o casamento no mesmo bolo. Erraram, mas não ficaram tristes.

Um noivado parou a pequena cidade de Iguatu, no interior do Ceará, em novembro deste ano. Era o de Luan Layzon, 33, e Eduardo Parente, 25. Este é advogado, aquele psicólogo. A festa celebrava uma união de oito anos entre os homens.

Saber da nova resolução sobre bênçãos a união homossexual foi um alívio para eles. Poderiam, enfim, ter o reconhecimento social do valor da sua crença e inspirar outros gays a compartilharem sua verdadeira identidade em todas as esferas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O amor de Deus é para todos, e a igreja teve finalmente coragem de aceitar isso", declara a carioca Daniella Cardozo, 25. Bissexual, ela vive relacionamento com Marianne de Luna, 28, desde meados de 2020. Católica, planeja buscar bênção à união após aprovação do Vaticano.

