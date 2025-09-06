   Compartilhe este texto

Casa de swing abre espaço para conversa sobre bissexualidade masculina

Por Folha de São Paulo

06/09/2025 9h15 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Olhares tortos, comentários homofóbicos e dúvidas constantes sobre a própria sexualidade. Homens bissexuais ainda enfrentam desafios para afirmar sua identidade -inclusive dentro de espaços considerados mais abertos.

Inseridos em ambientes onde a liberdade sexual é celebrada, muitos relatam sentir sua orientação colocada em xeque, enfrentam ironias por também se relacionarem com homens e lidam com a resistência de mulheres que afirmam buscar "uma energia masculina".

Pensando nesse cenário, a festa Violet Bibi realiza neste sábado (6), Dia do Sexo, uma roda de conversa aberta ao público antes da balada. O bate-papo acontece na casa de swing Spicy Club, em São Paulo, e promete abordar temas como relacionamentos fluidos, monogamia, não monogamia, vivências liberais e, principalmente, a bissexualidade masculina.

O dançarino Joaquim (nome fictício) é um dos que pretendem participar da roda. Ele se entende como bissexual há cerca de um ano e meio, mas diz ainda ainda não se sentir confortável para falar abertamente sobre isso, especialmente no ambiente de trabalho. Como compreendeu a sexualidade há pouco tempo, vê como uma forma positiva haver um espaço seguro de diálogo com outras pessoas que vivenciam situações semelhantes.

Homem negro, ele relata que o preconceito é duplo: além da homofobia, também enfrenta o racismo. "As piadas, os olhares atravessados. Por isso prefiro deixar essa parte da minha vida mais resguardada. Sei que as pessoas podem deduzir coisas ruins", desabafa.

Mas o evento não é exclusivo para homens. A cantora Ana Monforte, mais conhecida como MC Trans, também estará presente. Mulher trans, ela conta que, ao iniciar sua transição, se entendia como heterossexual. Foi em uma festa da Violet que percebeu que poderia se interessar por mulheres. "Nunca parei pra pensar no que eu gostava no sexo. Era tudo voltado para agradar ao outro", lembra.

Ana transicionou ainda adolescente e se viu obrigada a se prostituir. "Cresci agradando ao outro. Mas, em uma conversa com outra mulher na festa, entendi que podia experimentar outras coisas", diz. Ela conta, rindo, que inicialmente tinha um imaginário fantasioso sobre festas de swing. "Achava que seria Sodoma e Gomorra [cidades citadas na Bíblia por terem sido destruídas pela prática de pecado], que teria gente transando nas paredes e um cheiro de pecado no ar. Pensei que, só de passar no corredor, já ia engravidar sete vezes, mesmo sendo trans", brinca.

O que encontrou foi diferente: "As pessoas conversam, se respeitam. O sexo nem foi o mais importante. Ali, vendo que as meninas também são bissexuais, me permiti explorar o que sentia." Agora, ela deve marcar presença no bate-papo antes da festa e afirma que "todo mundo tem o direito de conhecer seu corpo, seus prazeres e os não prazeres também. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso."

'O B NÃO É DE BEYONCÉ'

Quem também vai comandar o bate-papo é o arquiteto Gui Lucky, 39. "Brincamos que, na sopinha de letrinhas [LGBTQIA+], o B não é de Beyoncé", diz. "As pessoas ainda acham que bissexuais são indecisos ou estão em uma fase. Mas a gente existe e gosta de verdade dos dois gêneros."

Gui vive há um ano e meio uma relação aberta com Bibi Hot, 36, especialista em sexualidade e também uma das palestrantes do evento. Segundo ela, o preconceito com homens bissexuais ainda é forte, inclusive dentro do meio liberal. "A mulher bi é vista como livre, desconstruída. Já o homem bi é considerado gay ou confuso. Ainda há essa visão", afirma.

Bibi conta que recebe com frequência mensagens de homens que vivem relacionamentos heterossexuais e sentem vontade de explorar outras experiências. "O evento é uma chance de abrir esse diálogo, especialmente para casais que querem se descobrir. Dentro da casa de swing, o objetivo também é educar."

À frente da Spicy Club, o produtor Fábio Leandro diz que, mesmo em ambientes ditos liberais, ainda há preconceito. "Muitas casas que se diziam liberais só permitiam a liberdade das mulheres. Elas podiam ficar peladas, se exibir no balcão. Já os homens não tinham esse espaço."

Com anos de experiência organizando festas, Fábio percebeu a necessidade de orientar o público. "A galera começou a frequentar, vieram os curiosos. Só que tem gente sem noção, que acha que pode tudo. Ali, tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Respeito e consenso são essenciais."

Para garantir o bem-estar dos frequentadores, o espaço criou uma área reservada para casais bissexuais. O acesso é liberado para quem passa por uma triagem ou já é conhecido dos organizadores. Quem se identifica como bi recebe uma pulseira que garante a entrada na área, sem julgamentos ou constrangimentos.

A roda de conversa é gratuita e acontece em parceria com a ONG Nosso Amor Muda Tudo. A organização pede que os participantes levem um brinquedo para doação, promovendo também um gesto de solidariedade.

RELACIONAMENTOS FLUÍDOS: UM DIÁLOGO ABERTO NA SPICY CLUB

Quando 6 de set. de 2025, das 19h30 às 22h30

Onde Spicy Club (al. dos Pamaris, 42 - Moema)

Link https://www.spicyclub.com.br/informa-es-do-evento-e-registro/palestra-relacionamentos-fluidos

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle Bastidores da Política
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


06/09/2025

Livro conta origem de línguas indo-europeias, grupo do português

06/09/2025

Telemedicina viabiliza atendimento a detentos do sistema prisional de SP

06/09/2025

Tráfico internacional impulsionou PCC, que está no setor de combustíveis há 20 anos

06/09/2025

Empresa portuguesa irá construir túnel entre Santos e Guarujá, Tarcísio conversa sobre vice para 2026 e outras notícias para começar este sábado (06)

06/09/2025

Povoado no pantanal lida com trauma das queimadas enquanto luta por água e saneamento

05/09/2025

Grupo conservador invade faculdade na USP, aluno leva mordida e militante é agredido

05/09/2025

Anac abre processo para investigar atrasos na entrega de trem no aeroporto de Guarulhos

05/09/2025

Mãe é impedida de mudar nome de filha recém-nascida após se arrepender da escolha

05/09/2025

Médico reage a assalto e mata suspeito na zona sul de São Paulo

05/09/2025

Ruas que poderão ser cedidas à iniciativa privada em São Paulo já são usadas por empresas

05/09/2025

Correção

05/09/2025

Colisão entre ônibus na BR-040 deixa 4 mortos em MG

05/09/2025

PM instala espinhos em poste no centro de São Paulo para coibir furtos e atos de vandalismo

05/09/2025

Professor é baleado e morto no Ipiranga, zona sul de São Paulo

05/09/2025

Escola de Osasco (SP) tem 33 alunos intoxicados após dedetização

05/09/2025

Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', que tenta vaga no Oscar

05/09/2025

Acusado de ser um dos maiores traficantes de animais silvestres do país é preso na Bahia

05/09/2025

Mano Brown pede desculpas a Camila Pitanga e Antonio Pitanga após chamar atriz de 'mulata'

05/09/2025

Gilda Midani, ex de Maria Bethânia, lembra quando conheceu cantora: 'Leu minha alma'

05/09/2025

Grafites com propaganda da NFL em prédios desrespeitam lei Cidade Limpa

05/09/2025

Pais são presos por suspeita de manter filha de 6 anos em cárcere no interior de SP

05/09/2025

Acusado de ser um dos maiores traficantes de animais silvestres do país é preso na Bahia

05/09/2025

Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

05/09/2025

Surto de Covid-19 em hospital de Porto Alegre deixa dois mortos e 65 infectados

05/09/2025

Brasil terá 1º hospital público inteligente com IA, ambulâncias 5G e telessaúde

05/09/2025

Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'

05/09/2025

Poste no centro de SP aparece com garras de metal, e prefeitura e PM negam ter feito instalação

05/09/2025

Suspeito de esquartejar namorada em Porto Alegre já foi condenado por matar e concretar o corpo da mãe

05/09/2025

Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!