Carta contra Janaina Paschoal gera racha entre alunos da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma manifestação contra o retorno da deputada Janaina Paschoal (PRTB) à Faculdade de Direito da USP feita pelo Centro Acadêmico XI de Agosto incomodou alunos da instituição. Representantes discentes afirmam que a entidade estudantil não ouviu seus pares ao dizer, publicamente, que a parlamentar estadual não era mais bem-vinda e que a sua volta causava "perturbação".

"Não há, ao menos até o presente momento, qualquer motivo legal para expulsar uma professora devidamente concursada de sua cátedra apenas por discordarmos de sua atuação política. Ação nesses moldes não apenas feriria a Constituição Cidadã, como também os regulamentos da Universidade de São Paulo", diz a representação discente, em nota.

Eleito anualmente, o colegiado é composto por 59 alunos que representam a faculdade perante órgãos deliberativos. Em sua manifestação, eles acusam a atual gestão do centro acadêmico de lançar um manifesto "em nome de mais de 2.000 franciscanos" -como se denominam os alunos do Largo de São Francisco- sem que houvesse qualquer diálogo.

"A professora Janaína, como docente e mulher, deve ser respeitada. Reitere-se que todo posicionamento a favor do autoritarismo não será tolerado, mas será levado às instâncias adequadas. O fascismo não se adequa às Arcadas, espaço do respeito, do diálogo e da democracia", afirmam os representantes.

"Eventuais discordâncias politicas serão resolvidas como sempre foram na São Francisco: com o livre debate de ideias, respeitando o pluralismo e os direitos constitucionais de liberdade de expressão e de cátedra", finalizam.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Janaina demonstrou interesse em retomar as aulas no Largo de São Francisco logo após as eleições de 2022, quando não se elegeu para o Senado. Licenciada da faculdade desde que chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2019, ela encerrará o seu mandato em 15 de março.

"Você não cabe mais aqui. As nossas salas de aula se tornaram grandes demais para você", disse a nota elaborada pelo Centro Acadêmico XI de Agosto, que até o início desta semana organizava um abaixo-assinado em oposição à volta da professora à sala de aula.

A participação de Janaina como autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi criticada no documento, assim como a sua ausência entre os signatários da carta em defesa da democracia articulada durante o processo eleitoral de 2022.

"Desde que se tornou uma das lideranças e a principal fiadora jurídica da extrema direita, Janaína abandonou os valores democráticos que devem permear as salas de aula da principal instituição de ensino jurídico do país", dizia o texto.

Procurada pela coluna, Janaina Paschoal disse que cumprirá um dever voltando à faculdade, já que sua licença chegará ao fim, e que protestos fazem parte da democracia, mas não devem ultrapassar "os limites da manifestação do pensamento".

"Quando ninguém falava em cotas, eu as defendia. Enquanto muitos colegas são filhos e netos de diplomatas e desembargadores, eu sou neta de migrantes nordestinos e oriunda da periferia de São Paulo. Sou professora concursada. O término de minha licença implica retornar às aulas, e retornarei", afirmou a deputada.

"Quanto aos protestos, são da democracia, desde que não ultrapassem os limites da manifestação do pensamento", disse ainda.

LEIA, ABAIXO, A ÍNTEGRA DA NOTA ELABORADA PELA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP

"A representação discente da FDUSP manifesta publicamente seu apoio ao texto "Arcadas são grandes, porque nela cabem todos seus professores", publicado na data de ontem pelo Professor e ex-Diretor da São Francisco, Floriano de Azevedo Marques Neto.

O compromisso democrático diversas vezes reiterado pela RD deixa evidente que discordamos das ideias e dos posicionamentos da Professora Janaina Paschoal. Não concordamos com sua defesa de pautas conservadoras, e sua conexão com o bolsonarismo deve ser, sim, condenada no âmbito político.

No entanto, estamos em uma Faculdade de Direito. Não há, ao menos até o presente momento, qualquer motivo legal para expulsar uma professora devidamente concursada de sua cátedra, apenas por discordarmos de sua atuação política. Ação nesses moldes não apenas feriria a Constituição Cidadã, como também os regulamentos da Universidade de São Paulo.

Assim, em que pese a legitimidade da gestão Travessia para propor eventuais posicionamentos do XI de Agosto, discordamos da postura adotada. Não consultaram os alunos, lançando um manifesto em nome de mais de dois mil franciscanos e franciscanas sem o diálogo que questão de tamanha sensibilidade exige.

A Professora Janaína, como docente e mulher, deve ser respeitada. Reitere-se que todo posicionamento a favor do autoritarismo não será tolerado, mas será levado às instâncias adequadas. O fascismo não se adequa às Arcadas, espaço do respeito, do diálogo e da democracia.

O Território Livre das Arcadas jamais se renderá ao silenciamento. Eventuais discordâncias politicas serão resolvidas como sempre foram na São Francisco: com o livre debate de ideias, respeitando o pluralismo e os direitos constitucionais de liberdade de expressão e de cátedra."