Carrinho de montanha russa cai e deixa quatro feridos no RS

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um carrinho se desprendeu e despencou de uma montanha-russa em um parque de diversões em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na noite desta terça-feira (8), deixando quatro pessoas feridas --três adultos e uma criança.

Duas pessoas seguiam em atendimento no hospital na tarde desta quarta (9), segundo a polícia. A assessoria de imprensa do hospital não retornou o contato da reportagem até a publicação deste texto.

Um dos delegados responsáveis pelo caso, Carlo Butarelli, diz que o acidente ocorreu no momento em que o carrinho fazia trajeto de subida nos trilhos. Segundo ele, a queda foi de uma altura de aproximadamente dez metros.

O delegado afirma que a investigação aguarda a conclusão da perícia para esclarecer as causas do acidente. Peritos do IGP (Instituto Geral de Perícia) estiveram no local nesta quarta, a previsão é de que o laudo sobre a investigação seja concluído em 30 dias.

"O inquérito foi instaurado para apurar lesão corporal culposa. Se ficar comprovado, os donos poderão ser indiciados. Isso é o que vai ser apurado", afirma o delegado.

Ainda segundo Butarelli, funcionários que operavam a atração foram levados à delegacia após o acidente, mas pediram para permanecer em silêncio, alegando estarem nervosos. Eles e os donos devem ser ouvidos nos próximos dias.

O advogado Vinicius Nascimento, que representa os proprietários do parque, disse que a empresa vai aguardar o resultado da perícia para poder se posicionar junto aos engenheiros responsáveis pela atração. A sede da empresa, segundo ele, fica em Criciúma (SC).

"Nesse momento a empresa está acompanhando as vítimas e dando todo apoio possível", afirmou à reportagem.

O parque foi montado temporariamente em uma área pública, que costuma ser usado por parques na temporada de verão, na região central da cidade, após chamamento público realizado pela prefeitura de Imbé.

Por meio de nota, a prefeitura informa que a autorização para o funcionamento do parque foi dada depois que todas as exigências feitas pelo poder público foram cumpridas. A documentação também será analisada pela investigação policial.

"Entre as condições para habilitação estavam a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da parte elétrica e da parte mecânica dos brinquedos, além de contrato atualizado de manutenção das estruturas, assinados por engenheiro mecânico e engenheiro elétrico contratados pela empresa", diz o texto.

"O parque também possui Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expedido pela Seção de Prevenção de Incêndio do 9° Comando Regional do Corpo de Bombeiros em 24 de dezembro de 2021".

O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros até a apresentação de novos laudos atualizados de todos os brinquedos, assinados por responsável técnico.