SP irá aplicar quarta dose da vacina contra Covid-19, diz Doria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta quarta-feira (9) que o estado irá adotar a quarta dose da vacina contra Covid-19.

Em entrevista à rádio Eldorado, o governador afirmou que a dose de reforço na imunização será adotada "independentemente de haver ou não recomendação do Ministério da Saúde".

Na última segunda-feira (7), nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde afirmou que não há dados suficientes para a necessidade de aplicação da quarta dose da vacina na população.

"Antes de avançarmos rumo a novas indicações no calendário do PNO [Plano Nacional de Operacionalizações], se faz necessário compreender o cenário epidemiológico com maior detalhamento quanto às hospitalizações, óbitos e infecções pela Covid-19 entre determinados grupos etários e sua relação com o status de vacinação (vacinados x não vacinados)", diz a nota técnica publicada.

A recomendação do Ministério da Saúde até o momento é que a quarta dose continue sendo aplicada em imunocomprometidos. Esse grupo passou a receber mais uma dose do imunizante em dezembro do ano passado.

Até o momento, o estado de São Paulo aplicou 96 milhões de doses e tem 97% da população com o esquema vacinal completo. Foram aplicadas 17,8 milhões de doses adicionais.