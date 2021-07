Capitais fazem força-tarefa contra nova onda de frio

RIO DE JANEIRO, RJ, PORTO ALEGRE, RS, CURITIBA, PR, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Com a chegada de nova onda de extremo frio, que prevê mínimas de -6ºC em Santa Catarina, capitais e governos de estados do Sul e Sudeste organizam força-tarefa para auxiliar pessoas em situação de rua.

No Rio de Janeiro, a prefeitura entregou uma tonelada de roupas aos abrigos municipais na tarde desta terça-feira (27), prevendo que esta quarta (28) será o dia mais frio do ano na cidade.

Itens como casacos, calças, meias, cachecóis e cobertores foram arrecadados pela Campanha do Agasalho em estações do BRT (corredores de ônibus) e depois separados, catalogados e higienizados pelo grupo da Assistência Social responsável pela distribuição.

Segundo a secretaria, as equipes que vão para as ruas todos os dias para oferecer doações e acolhimento a essas pessoas têm insistido mais para que elas optem pelos abrigos durante o frio, sobretudo em regiões de maior concentração, como Copacabana e Centro.

A sociedade civil também se organiza. O grupo de estudos espíritas Rita de Cassia, por exemplo, tem feito mantas térmicas para os moradores de rua com caixas de leite e suco coletadas nos condomínios da zona sul carioca.

No Sul, a previsão do avanço da frente fria em Porto Alegre fez a prefeitura montar um plano emergencial, com abertura do ginásio Gigantinho, ligado ao Sport Club Internacional, e intensificar as abordagens das equipes de assistência social com horário estendido para busca ativa de pessoas em situação de rua na capital do Rio Grande do Sul.

O ginásio terá inicialmente cem vagas, com camas cedidas pelo Exército, kits de higiene, três refeições por dia, além de teste rápido para o novo coronavírus e vacinação contra o Sars-CoV-2 para quem ainda não foi imunizado. O local fica disponível a partir desta terça.

Há ainda outras 140 vagas disponíveis, mas o total pode ser ampliado, conforme a demanda, segundo o prefeito Sebastião Melo (MDB). O plano de abrir o ginásio foi acionado para não correr o risco de esgotar a rede, diz ele.

"A gente tem 100, mas pode ser 150, 200, o Gigantinho é grande. Pode ser expandido. O certo é o seguinte, seja no Gigantinho, seja nas igrejas, seja nas entidades, todo mundo que desejar ser acolhido será acolhido", disse à reportagem.

A estimativa atual da prefeitura é de que haja 2.700 pessoas em situação de rua atualmente em Porto Alegre, 13% delas que passaram a viver nas ruas durante a pandemia. Uma estimativa inicial, com dados de 2020, chegou a apontar que o total chegaria a 3.800.

No Gigantinho, a prefeitura ainda terá um espaço para acolher animais de estimação que acompanham as pessoas em situação de rua. A separação dos animais costuma ser um obstáculo para que muitas pessoas fiquem em abrigos, por exemplo.

Em Florianópolis, a prefeitura da capital de Santa Catarina, prepara reforço na abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua durante esta semana, envolvendo a Secretaria de Assistência Social, Fundação Somar, junto a Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

A previsão inicial é de oferta de 500 vagas, 200 ampliadas agora devido à previsão de frio intenso desta semana. Cerca de 300 vagas estão entre a Passarela da Cidadania e um hotel credenciado, segundo a prefeitura.

Durante a abordagem, trabalhadores falam sobre a importância do acolhimento e apresentam às pessoas a previsão do tempo para as próximas horas.

A capital catarinense tem uma população de rua estimada em 450 pessoas nesta época do ano. No verão, esse número costuma aumentar, segundo a prefeitura.

"Quarta e quinta serão dias de sensação de frio intenso devido às marcas baixas de temperatura nas manhãs e tardes e com vento. Na sexta pela manhã, marcas muito baixas de temperatura que em alguns municípios poderão ser as menores do ano até agora", avalia a meteorologista do MetSul, Estael Sias. "De quarta a sexta serão dias de risco para população de rua".

No fim da tarde desta terça, o serviço acolheu a primeira pessoa a aceitar auxílio da prefeitura. Um homem de 49 anos, natural de São Paulo, que foi conduzido a um dos abrigos municipais.

No Paraná, diante da previsão de frio intenso, o governo e a Associação dos Municípios do Paraná acertaram nesta terça diretrizes unificadas de atuação preventiva para amenizar os efeitos das baixas temperaturas sobre a população. O plano de ação foi dividido em nove tópicos e, entre eles, está o atendimento à população vulnerável e ajuda humanitária. O trabalho é coordenado pela Defesa Civil.

Entre as ações previstas está o acionamento de abrigos, distribuição de alimentação quente, reforço na atuação das secretarias municipais de assistência social, e mobilização de igrejas e grupos de voluntários para atendimento aos moradores de rua.

Como já acontece normalmente nas temporadas mais geladas de inverno, a prefeitura de Curitiba está adotando medidas para ampliar o atendimento aos desabrigados. Serão abertas 150 vagas emergenciais de acolhimento para reforçar as 1.635 já existentes.

O trabalho de abordagem dos profissionais da Fundação de Ação Social (FAS) será ampliado em tempo e número de equipes. A Guarda Municipal vai ajudar, alertando os moradores de rua sobre a necessidade de recolhimento. Quem verificar alguém em situação de risco também pode ligar para a central de atendimento (156) da prefeitura para solicitar o resgate social.

A SOS Vila Torres, entidade que atende sete vilas da periferia da capital paranaense, também está arrecadando cobertores, roupas de inverno e alimentos para a população carente.

A queda da temperatura em Belo Horizonte fez aumentar a procura por roupas de frio na rede de proteção a moradores de rua montada pela Pastoral de Rua, vinculada à Arquidiocese da capital.

Segundo a coordenadora da entidade, Claudenice Rodrigues Lopes, na semana passada houve a entrega de 600 agasalhos, ante 400 na semana anterior.

A previsão é que a temperatura mínima na cidade a partir desta quinta (29) fique abaixo de 10ºC.

A pastoral recebe doações individuais e de grupos de apoio a pessoas carentes. "A gente também tem arrecadado cobertores", diz Claudenice.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou ter intensificado abordagens à população de rua durante o período mais frio. O município repassa informações sobre cuidados a serem tomados no inverno. A prefeitura afirmou ainda ter estoque de 700 cobertores para distribuição imediata.

A capital registra atualmente média de 85% de ocupação dos dois abrigos que mantém destinados a pernoite da população que vive nas ruas. A ocupação é por demanda espontânea. O total de vagas nos dois abrigos é de 592.

COMO AJUDAR

RIO DE JANEIRO

Cruz Vermelha

O que: campanha do agasalho para a região metropolitana do Rio e outros municípios

Onde doar: praça da Cruz Vermelha, 10/12 - Centro, Rio de Janeiro

Contato: (21) 2508-9090 / (21) 2224-1941​

Grupo de estudos espíritas Rita de Cássia

O que: fabricação de mantas térmicas com caixas de leite ou suco

Onde ​doar: rua Almirante Guilhem, 265 - Leblon, Rio de Janeiro, ou no site: https://rita.org.br/

Contato: (21) 2239-3695 / (21) 2529-2580

PORTO ALEGRE

Doações de roupas podem ser feitas no Ginásio Tesourinha, na Avenida Érico Veríssimo, sem número, no bairro Menino Deus, e pelo movimento “POA que Doa”, que reúne as campanhas do agasalho e de alimentos este ano. Mais informações, no site: https://prefeitura.poa.br/poaquecuida

O governo do Rio Grande do Sul segue com a Campanha do Agasalho, que recebe doações em pontos como supermercados parceiros e quartéis da Brigada Militar (a PM gaúcha) e do Corpo de Bombeiros. Mais informações, aqui: https://www.defesacivil.rs.gov.br/campanha-do-agasalho-2021

FLORIANÓPOLIS

Atendimento a pessoas em situação de rua pode ser solicitado, em serviço 24 horas, pelos números (48) 99182-6870 ou (48) 99169-3044 ou pelas linhas gerais da Defesa Civil de Florianópolis (199), Guarda Municipal (153), Polícia Militar (190) e SAMU (152).

A Fundação Somar recebe doações de roupas, cobertores e meias, nos seguintes pontos de coleta:

- Supermercados Angeloni, Imperatriz, Fort Atacadista e Brasil Atacadista de Florianópolis

- Mercado Harmonia, Barra da Lagoa

- Multi Open Shopping, no Rio Tavares

- Instituto Embelleze, no Centro

- Clube Social e Desportivo (ELASE), na Carvoeira

- All In Storage, no Coworking Lemonadde, do Itacorubi

- Larissa Bovo Fitwear, no Centro

- Todas as unidades do Pró-Cidadão e PROCON

- Secretaria do Continente

- Sede da Fundação Somar, rua Tenente Silveira, 60 - 1º andar.

A Rede Laço de Voluntariado, ligado ao governo do estado, também tem ações para arrecadação de cobertores e agasalhos: https://app.redelaco.sc.gov.br/acao/listagem

CURITIBA

SOS Vila TorresRua Guabirotuba, 770, Vila Prado Velho, Curitiba

(41) 99106-9104 (WhatsApp)

https://conteudo.marista.org.br/vila-torres

Campanha Aquece Paraná (Governo do Paraná)

Postos de coleta: http://www.aqueceparana.pr.gov.br/

Campanha Doe Solidariedade (Prefeitura de Curitiba)

Postos de coleta: https://fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1397

BELO HORIZONTE

Pastoral de Rua

Contato: (31) 3428 8366

Entrega de doações: Rua Além Paraíba 208 - Bairro Lagoinha

Prefeitura de Belo Horizonte

Programa Estamos Juntos

Contato: (31)-3277 1463

Júlia Barbon , Fernanda Canofre , Katna Baran e Leonardo Augusto