Capacidade de garantir futuro climático seguro na Terra está em xeque, diz relatório





BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Há uma crescente preocupação com a capacidade humana de garantir um futuro climático seguro na Terra, mesmo que as metas climáticas dos países sejam implementadas. E mesmo as mais ambiciosas não estão alinhadas com os dados científicos mais recentes.

O alerta entre os muitos que se acumulam foi feito por Johan Rockström, do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático, e pelo relatório "10 Novas Percepções da Ciência do Clima 2025/2026", lançado esta semana na COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, em Belém, no Pará.

"Mesmo que as NDCs [as metas climáticas de cada país] fossem plenamente implementadas, o mundo ainda seguiria um caminho de resultados desastrosos, com temperaturas médias globais podendo ultrapassar 2,5°C em relação aos níveis pré-industriais", afirmou Rockström, durante entrevista coletiva na segunda-feira (10), antes da abertura oficial da COP30.

Rockström diz que não são mais necessárias negociações para regras. "O livro de regras do Acordo de Paris já está completo. Como destacou o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, estamos agora em uma fase de implementação", afirmou o pesquisador.

"Esta e todas as futuras COPs devem ser dedicadas à entrega de resultados. O papel da conferência precisa ser reformulado deixando de lado as formalidades negociais para priorizar ações concretas, alinhadas à ciência, e com mecanismos reais de responsabilização", disse Rockström.

Segundo o pesquisador, se as metas atuais forem implementadas, espera-se uma redução de 5% nas emissões até 2030. O que pode parecer um progresso mostra, na verdade, o abismo que há na questão climática, dado nesse prazo deveria haver redução de 40% a 45% das emissões.

Rockström disse ainda que o relatório não leva em conta indicações recentes de aquecimento acelerado, redução da absorção de carbono em áreas terrestres e sinais de retroalimentação climática que intensificam o aquecimento global. Isso indicaria uma necessidade ainda maior de apressar o fim do uso dos combustíveis fósseis.

Segundo o pesquisador, todo negociador na COP30 precisa estar ciente dos achados do relatório para negociar com propriedade.

AS 10 CONSTATAÇÕES PRESENTES NO RELATÓRIO

Anos com recorde de calor, dengue e necessidade de remoção de carbono da atmosfera estão entre os temas tratados no amplo panorama desenhado pelo relatório.

O documento é produzido anualmente pelas entidades Future Earth, The Earth League, e World Climate Research Programme, com participação de cientistas ao redor do mundo. A fotografia climática apresentada no texto é referente às evidências científicas disponíveis entre janeiro de 2024 e junho de 2025.

Os anos de 2024 e 2023 são, respectivamente, o primeiro e o segundo anos mais quentes da história da Terra. Segundo o relatório, apesar dos recordes terem sido amplificados pelo El Niño, o fenômeno não explica sozinho a situação. A situação aponta para uma aceleração do aquecimento global.

Outra constatação do relatório é a aceleração do aquecimento da superfície do mar e a intensificação das ondas de calor marinhas. Além de impactos ecológicos irreversíveis e aumento de chance de eventos extremos mais intensos como ciclones e furacões, o relatório lembra que o oceano é um essencial sumidouro de carbono, mas que sua capacidade de absorção diminuiu com o aumento da temperatura superficial.

A terceira constatação é a pressão sobre os sumidouros de carbono terrestres. Segundo o relatório, existe a possibilidade de que a absorção natural neles esteja se enfraquecendo devido ao aquecimento atual, o que torna mais urgente reduzir as emissões e remover carbono da atmosfera.

A quarta e a quinta conclusões do documento são, respectivamente, que a crise do clima e a perda da biodiversidade se amplificam mutuamente, e que o aquecimento global está intensificando a perda de recursos aquíferos subterrâneos.

A sexta diz respeito à expansão da dengue devido ao aquecimento do planeta e a sétima fala sobre perdas de produtividade decorrentes das mudanças climáticas.

A oitava conclusão aponta que é necessário amplificar medidas de remoção de carbono da atmosfera. O texto cita métodos tradicionais, como reflorestamento, mas também menciona os que seriam mais inovadores, como BECCS (Bioenergia com captura e armazenamento de carbono).

O nono insight diz respeito a créditos de carbono. O texto diz que a rápida expansão desse mecanismo foi acompanhada por sérias questões de integridade. Segundo o relatório, os mercados de carbono possuem falhas sistemáticas.

Finalmente, o décimo insight aponta que combinações de políticas públicas se saem melhores do que medidas isoladas.

O documento conta com a participação de pesquisadores brasileiros, como Mercedes Bustamante, professora titular da UnB (Universidade de Brasília) e membro da ABC (Academia Brasileira de Ciências), e Marina Hirota e Regina Rodrigues, ambas da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).