Caos em Congonhas levanta debate sobre avião particular na pista

Outra coisa que se questiona no setor é quem vai pagar a conta dos prejuízos em cascata causados às companhias aéreas e aos passageiros. De acordo com um comunicado divulgado pela Abear (associação que reúne empresas como Latam e Gol) nesta segunda (10), os prejuízos financeiros são estimados em milhões de reais.

E o problema tende a piorar com a expansão dos slots prevista para Congonhas. Executivos do setor afirmam que os aviões pequenos costumam gastar mais tempo de ocupação da pista e são submetidos a regras diferentes, portanto, o ideal seria concentrá-los em infraestruturas como os aeroportos de Campo de Marte, Catarina, Sorocaba, Jundiaí e faixas de horários em Guarulhos.

Executivos do segmento de aviação comercial, que atende os passageiros nas grandes aeronaves, dizem que precisa ser repensada a presença da aviação geral, categoria que abrange voos não regulares, de aeronaves como helicópteros e aviões particulares. A avaliação é que esse tipo de aviação não está compatível com o aeroporto em horário de pico e alta demanda.

