Cânion se desprende, atinge lanchas e deixa feridos em Capitólio (MG)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de parte de um cânion por sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), deixou ao menos 15 pessoas feridas, informou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (8). As informações ainda são iniciais, uma vez que a corporação informou que equipes ainda seguem para o local. O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30. Ainda de acordo com as primeiras informações, ao menos uma pessoas não teria resistido aos ferimentos e morreu. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas. A sala de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que equipes de mergulhadores foram encaminhadas para a localidade, conhecido ponto turístico mineiro, devido a suas belezas naturais.

