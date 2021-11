Caminhão com carne tomba e PM leva pedrada ao tentar evitar saque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão que transportava carnes tombou na BR-020, na cidade de Planaltina (DF), na segunda-feira (29), por volta das 18h. O acidente gerou tumulto, já que moradores da região tentaram saquear o alimento do veículo. Uma policial militar, cuja identidade não foi revelada, levou uma pedrada no rosto ao tentar impedir a ação dos moradores e foi encaminhada ao hospital.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o caminhão tinha placas de Fortaleza, no Ceará. A corporação foi acionada por um homem que trabalha na seguradora da transportadora.

Após o incidente, populares tentaram abrir a força o baú com a carga que estava tombada. Ao tentar impedir o saque, a polícia levou pedradas e uma agente foi atingida no rosto. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que também já estava no local, e foi conduzida para o Hospital de Planaltina. Segundo a Polícia, ela já foi liberada.

A corporação ainda informou que fez uso de gás para dispersar as pessoas e que ninguém foi preso. A causa do tombamento não foi divulgada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A reportagem localizou a empresa responsável pelo transporte de carnes, o Frigorífico Novilho de Ouro, que informou que está investigando as causas do tombamento e que a seguradora está tomando as "devidas providências" quanto aos produtos. Eles ainda informaram que "toda a mercadoria está em possa da seguradora".