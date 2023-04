Calouro da UFRRJ é preso sob suspeita de ameaçar alunos de morte

Ainda segundo Miranda, as primeiras informações chegaram à polícia por meio de um dos diretores do Instituto de Química da UFRRJ, na segunda-feira (3). Ele e as pessoas que eram alvos dos ataques foram ouvidas na delegacia. Todas, segundo o delegado, eram da faculdade de química e faziam parte de um mesmo grupo de WhatsApp.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um aluno da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) foi preso preventivamente nesta quarta-feira (5) sob suspeita de enviar mensagens com ameaças de morte e de abuso sexual a outros estudantes da instituição. Ele ainda teria anunciado que cometeria um massacre nos próximos dias, segundo a polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.