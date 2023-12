Calor deve continuar em todo o país ao menos até quarta-feira (20)

Neste domingo (17), a maior temperatura deve ser registrada em Cuiabá: 41ºC. Porto Alegre vem na sequência, com 40ºC, seguida por Campo Grande e Boa Vista, com 39ºC.

O país vive a nona onda de calor do ano desde a última quarta (13). Os picos foram atingidos neste sábado (16), quando as máximas ultrapassaram os 35ºC em cinco capitais, segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atinge todo o Brasil deve continuar ao menos até a próxima quarta-feira (20), quando as temperaturas ainda estarão acima dos 30ºC em quase todas as capitais.

