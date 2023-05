Cães têm problemas de pele após frequentar cachorródromo em SP, relatam tutores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cachorródromo da praça Olavo Bilac, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, tem perdido frequentadores nos últimos meses. A área reservada para cães circularem sem coleira teve o chão de terra batida coberto por uma camada de areia em agosto passado, e segundo moradores, o contato com o material tem provocado problemas de pele nos animais, além de vômito, sangramento nasal e irritação nos olhos.

"Eu estava aqui passeando com meus cachorros quando depositaram essa areia na praça. Era de noite, e um dos responsáveis me disse que era resto de obra", diz a atriz Cristina Maluli, 41, que frequenta o espaço desde que mudou para o bairro, há dois anos e meio.

Procurada, a Subprefeitura Sé afirmou, em nota, que tomou conhecimento da situação apenas nesta quinta (25). "Uma equipe será encaminhada para vistoriar o local e tomar as providências necessárias", diz a nota.

Tutora dos cães Tina Amora e Tomas Man no cachorródromo, Maluli conta que é o macho é quem mais tem sofrido. "Ele rola no chão pra brincar e sempre se coça muito. Acaba perdendo pelo e fica cheio de feridas pelo corpo."

A nuvem de poeira levantada pela movimentação dos animais é avistada de longe por quem passa pela praça. "Quando eles correm parece que estamos numa pista de rali", disse o publicitário Lienio Medeiros, 47.

O incômodo também atinge seres humanos. "Minha companheira tem que vir de máscara para não passar mal, já que tem rinite", acrescentou Medeiros. Boca seca e irritação no nariz e nos olhos são sintomas comuns descritos pelos visitantes.

O estudante Luigi Russo, 24, trabalha como passeador de cães no bairro. Ele faz parte de um grupo no WhatsApp com quase cem participantes, todos moradores de bairros próximos e que costumam levar seus bichos para a praça Olavo Bilac, e conta que a frequência dos passeios tem diminuído para muita gente --alguns até deixaram de visitar o espaço.

"Uma cachorrinha que eu levo pra passear desenvolveu uma dermatite atópica por ficar em contato com esse material", disse. Os moradores disseram que já entraram em contato com a prefeitura para reclamar do problema, mas nunca receberam retorno da gestão Ricardo Nunes (MDB).

A reportagem questionou a prefeitura sobre a origem da areia depositada na praça Olavo Bilac, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. A administração municipal também não esclareceu se vai tomar alguma providência para solucionar o problema.