Cães são capturados e donos notificados após série de ataques no PR

Outra vítima, Elizângela Rodrigues, 37, contou que a mãe dela já foi atacada pelos cachorros na Rua Valentin Deda. "Um dia antes dessa mãe ser atacada, a minha estava voltando para casa no mesmo lugar e os cachorros avançaram. Os vizinhos espantaram eles com paus. Está difícil andar na rua. Se não podem criar, porque pegam esses animais?", disse revoltada a moradora à reportagem.

Ao menos seis cachorros teriam avançado em cima de uma mulher que estava com a sua filha no colo na Cidade Industrial. Segundo testemunhas, moradores da região perceberam a ação dos cães e espantaram os animais e socorreram a vítima. Ela teve ferimentos nas pernas e nos braços. A criança não sofreu ferimentos. Ela e a mãe passam bem.

MÃE É ATACADA COM FILHA NO COLO

Os animais são suspeitos de terem atacado um autônomo de 44 anos, encontrado morto e com perfurações no corpo, no último sábado (1). O caso está sendo investigado ainda como homicídio pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) até que saia o laudo que aponte a verdadeira causa da morte.

