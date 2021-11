Búfalos são abandonados em fazenda em Brotas, no interior de SP

Na última quarta-feira (24), a PM Ambiental aplicou uma nova multa. Desta vez, no valor de R$ 1,4 milhão por causa do estado de muitos animais e por mais 14 carcaças encontradas.

A Polícia Ambiental foi acionada e esteve no local em 6 de novembro, quando identificou 335 vacas e 332 bezerros e descreveu na autuação a situação encontrada: "Todos confinados em um local pequeno e inadequado comparado ao número de animais no local, sem alimentação, sem água, local desprovido de "Também foi detectada a presença de carcaças de animais que morreram recentemente, bem como ali próximo a existência de uma vala onde estavam sendo depositados outros 22 espécimes que foram a óbito", diz a polícia na autuação. Foi definida a multa de R$ 2,1 milhões ao proprietário.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O destino de bufálos abandonados na Fazenda Água Sumida, em Brotas, no interior paulista, mobiliza Justiça, polícia e voluntários. Em torno de mil animais foram deixados no local, no começo do mês, sem comida e sem água.

