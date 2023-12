Braskem está agindo corretamente em Maceió, diz chefe da Petrobras

Prates questionou comparações do caso com a tragédia de Brumadinho (MG), em janeiro de 2019, quando o rompimento de uma barragem da Vale matou 272 pessoas. "Um caso completamente diferente", afirmou.

No último domingo (10), a mina 18 desabou, provocando um afundamento de solo que inundou parte da orla da lagoa Mundaú, onde estão as operações da empresa. Autoridades e técnicos ainda avaliam a extensão dos danos e a possibilidade de um desabamento total.

