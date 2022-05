Brasil tem média de casos por Covid acima de 17 mil pelo segundo dia consecutivo

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

Já a média de mortes neste sábado foi de 106, indicando uma estabilidade (sem variações superiores a 15%), com queda de 14% comparando com dados de duas semanas.

No total, o país registrou 90 mortes por Covid e 15.015 casos da doença nas últimas 24h. Com esta atualização, o país chega a 664.920 vidas perdidas e a 30.677.508 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

