Brasil registra 64 mortes por Covid e mais de 11 mil casos

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia de Covid.

As médias móveis de mortes e casos seguem em queda. Com uma redução de 35% em relação ao dado de duas semanas atrás, a média móvel de óbitos chegou a 138 por dia. Já a média móvel de casos está em 14.725, o que indica queda de 34% ante 14 dias atrás.

