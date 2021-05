Brasil registra 2.517 mortes por Covid em 24 h e total se aproxima de 440 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 2.517 mortes pela Covid-19 e 74.379 novos casos da doença nesta terça-feira (18). O país, assim, chega a 439.379 óbitos e a 15.735.485 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia, no ano passado.

A média móvel de mortes ficou em 1.953 óbitos por dia, abaixo de 2.000 pelo oitavo dia consecutivo, mas com um leve aumento em relação aos dias anteriores. A média está há 118 dias acima de 1.000 óbitos diários.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar variações nos dados, como os que costumam acontecer aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela soma das mortes dos últimos sete dias e pela divisão do resultado por sete.

O estado do Piauí divulgou confirmações de 121 mortes causadas pela doença nesta terça (18), número muito acima da média diária para o estado. De acordo com a Secretaria de Saude do Piauí, o dado é fruto de uma revisão do diagnóstico de óbitos que aconteceram nos meses de março e abril.

Foram atualizadas as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 24 estados e o Distrito Federal.

Nesta terça (18), foram registradas 922.492 doses aplicadas da vacina contra a Covid, 634.424 primeiras doses e 288.068 segundas.

De acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde, 39.897.840 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no país --19.711.628 delas já receberam a segunda dose do imunizante e cerca de um mês após a injeção podem ser consideradas totalmente imunizadas.

Especialistas alertam que cuidados básicos como uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos devem ser mantidos mesmo após a aplicação das duas doses do imunizante, uma vez que nenhuma vacina garante 100% de proteção contra a doença.

Uma retomada mais segura da vida normal deve ser feita apenas quando pelo menos 70% de toda a população estiver imunizada, o que deve proporcionar grande queda na circulação do Sars-CoV-2.

Com os dados vacinais desta terça, 24,79% da população com mais de 18 anos recebeu a 1ª dose da vacina contra a Covid e 12,25% recebeu a segunda.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.