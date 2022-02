Brasil registra 1.129 mortes por Covid em 24 h e mais de 129 mil casos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 1.129 mortes por Covid e 129.266 casos da doença, nesta quinta-feira (17). Com isso, o país chegou a 641.997 vidas perdidas e a 27.941.476 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Nesta quinta, a média móvel de casos foi de 116.566 infecções por dia, redução de 36% em relação ao dado de duas semanas atrás. Já são 30 dias seguidos com média acima de 100 mil.

Já a média móvel de mortes é de 841, no décimo dia seguido com média acima de 800.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 foram afetados pelo ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em dezembro, o que levou à falta de atualização em diversos estados por longos períodos de tempo. Nesta quarta, as informações foram atualizadas em 22 estados e no Distrito Federal.

O consórcio de veículos de imprensa recentemente atualizou os números de população brasileira usados para calcular o percentual de pessoas vacinadas no país. Agora, os dados usados são a projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2022. Todos os números passam a ser calculados de acordo com esses valores, inclusive os do ano passado. Por isso, os percentuais de pessoas vacinadas podem apresentar alguma divergência em relação aos números publicados anteriormente.

O Brasil registrou 1.426.858 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 602.865 primeiras doses, 152.600 segundas e 5.125 doses únicas. Também foram registradas 666.268 doses de reforço.

A Bahia teve registro de -8.925 primeiras doses.

Ao todo, 170.609.984 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil --148.779.023 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 153.442.549 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 79,42% da população com a 1ª dose e 71,43% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 105,46% e 94,85%.

Somente 27,27% da população tomou dose de reforço até o momento.

O consórcio começou a fazer também o registro das doses de vacinas aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 32,89%.

Considerando toda a população acima de 5 anos, 85,24% recebeu uma dose e 76,66% recebeu duas doses ou a vacina de dose única da Janssen.

Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.