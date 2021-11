Brasil recebe mais 1,1 milhão de doses da Pfizer neste domingo

Além disso, grupos de idosos estão recebendo uma dose de reforço. É a chamada "terceira dose" das vacinas ou a segunda dose no caso da Janssen. Até o momento, 8,9 milhões de doses adicionais ou de reforço foram aplicadas, ainda de acordo com o Ministério da Saúde.

O ministério informou hoje que 122,3 milhões de brasileiros completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram as duas doses da vacina ou receberam dose única, no caso dos imunizantes do laboratório Janssen. A população alvo do governo é de 177 milhões.

"As vacinas da Pfizer têm produção baseada em RNA mensageiro sintético, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o coronavírus", esclareceu a pasta.

