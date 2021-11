Agentes do ICMBio são encontrados após cinco dias perdidos em selva no AM

A SSP do Amazonas informa que ambos foram levados a um hospital, com bom quadro de saúde.

O Corpo de Bombeiros do estado fez buscas terrestres e aquáticas desde o dia 3, já que as primeiras informações davam conta que os servidores tinham desaparecido na água.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o barco em que estavam foi atingido por uma tempestade e ficou sem combustível.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dois funcionários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) foram resgatados no sábado (6) após ficarem cinco dias desaparecidos. Eles estavam perdidos na região do Lago de Balbina, no município de Presidente Figueiredo (AM), a 126 km de Manaus.

