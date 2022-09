Bombeiros são chamados para combater incêndio em casa de repouso em SP e encontram 6 corpos

Gelta Maria Meneguim Wonraht, 65, sobrinha de Erzomira da Conceição Clemente, 103, que sobreviveu ao incêndio e segue internada em estado grave, disse que a tia vivia na casa de repouso há cerca de dois anos e que gostava muito do local. "A clínica era ótima. Nunca tivemos problemas. Não tenho do que reclamar", disse.

Parentes de vítimas que falaram com a reportagem relataram que não tinham queixas da clínica e que os pacientes eram bem tratados no local.

A responsável pela casa de repouso esteve no 49° DP na manhã de ontem, onde prestou depoimento e saiu sem falar com a imprensa. A reportagem ainda abordou o advogado que a acompanhava na delegacia, mas ele também não quis se pronunciar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa de repouso não possui o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o local não possui licença de funcionamento sanitário.

Segundo a delegada, Juliana Rait Barbosa Menezes, do 49º DP (São Mateus), a casa de repouso funcionava ilegalmente no local há cinco meses e os donos já haviam mudado a clínica de endereço pelo menos quatro vezes desde 2020.

De acordo com o tenente Queiroz, que atendeu a ocorrência, o fogo começou no quarto dos fundos do imóvel em que funcionava a Casa de Repouso Lar da Vovó. As chamas consumiram o cômodo e a fumaça se espalhou pela residência. O fogo teria começado ainda de madrugada, mas os bombeiros só foram chamados por volta das 7h30.

De acordo com a corporação, cinco vítimas apresentavam rigidez cadavérica, o que pode indicar que a morte já teria ocorrido há algum tempo. Já o corpo da cuidadora que passava a noite no local estava carbonizado. Outras duas mulheres precisaram ser socorridas após inalarem fumaça. Uma delas está em estado grave e a outra encontra-se estável. A casa de repouso funcionava ilegalmente, segundo a polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.