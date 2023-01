Bombeiros liberam ensaios na Sapucaí após proibição por falta de segurança

Na última quinta (26), a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou cinco pessoas pelo homicídio doloso de uma menina de 11 anos que foi prensada por um carro alegórico na dispersão de um desfile da Sapucaí, em abril do ano passado. Raquel Antunes da Silva teve uma perna amputada e morreu dois dias depois.

Segundo a corporação, o imbróglio começou após o vencimento desse TAC. A prefeitura entrou com um pedido de prorrogação do termo, mas a Riotur ainda não assinou o documento. Isso deve acontecer até terça-feira (31), e depois disso os bombeiros agendarão a última vistoria.

Para a liberação do Sambódromo especificamente no feriado de Carnaval, será preciso uma nova inspeção, além da prorrogação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre os bombeiros e a empresa municipal Riotur, para a regularização da documentação.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), a quem o Sambódromo é concedido pela prefeitura para o evento, afirmou que realizou as correções necessárias e que as mangueiras normalmente só são colocadas no dia dos ensaios porque são alvo de furtos.

