Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido em córrego de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros faz buscas para localizar um homem de cerca de 30 anos que desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (27). Inicialmente, os bombeiros disseram que buscavam uma criança desaparecida, e a informação foi corrigida.

Testemunhas relataram que o homem -uma pessoa em situação de rua- estava em um colchão quando foi arrastado pela força da água para o córrego Mongaguá, na avenida Boturussu, em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital.

De acordo com o sargento Diogo Pereira, o homem estava com mais duas pessoas no momento em que sumiu.

"Segundo informações do que houve ontem, ele estava com mais duas pessoas. Ele era morador de uma área livre, morava embaixo de um viaduto. Os três estavam embaixo do viaduto, começou a subir a água e parece que o colchão dele começou a ser arrastado. No momento em que ele foi pegar o colchão ele acabou escorregando e caiu no córrego", disse.

Os amigos ainda tentaram socorrer o homem e jogaram uma corda, mas o viram sumindo na água, ainda segundo o sargento. As buscas ocorrem ao longo do córrego e dentro de galerias.

Os bombeiros atenderam nesta quarta três ocorrências relativas a enchente ou alagamento e 103 para quedas de árvore.

Também foram atendidos dois casos de desabamento. Em uma das ocorrências, um homem de cerca de 40 anos se feriu após a queda de um muro na rua Henry Charles Potel, na Brasilândia, zona norte. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Samu antes de ser levada para o pronto-socorro do hospital Cachoeirinha.

Segundo os bombeiros, o outro desabamento ocorreu na Vila Guilherme, também na zona norte, sem vítimas.

Segundo a Climatempo, a virada do tempo em São Paulo foi causada pela chegada de uma frente fria.