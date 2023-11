Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecido no mar em dia de ressaca no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou, nesta quarta-feira (8), o corpo do adolescente desaparecido no mar no domingo (5), quando ondas invadiram ruas em Ipanema, na zona sul da cidade.

O jovem de 16 anos foi localizado na altura do posto 8, após quatro dias de buscas. O corpo foi reconhecido pela mãe da vítima, no final da noite de quarta.

Os bombeiros foram acionados por volta de 10h30 de domingo para resgatar pessoas que estavam se afogando na praia de Ipanema. Dois adultos foram resgatados e receberam atendimento.

Para tentar localizar o jovem, os militares iniciaram as buscas com apoio de uma aeronave, drones e motos aquáticas. O corpo foi resgatado na tarde desta quarta próximo às Ilhas Cagarras (a 1,6 km da praia de Ipanema), de acordo com os bombeiros.

O jovem de Resende, no sul do estado, estava na cidade do Rio em uma excursão. O traslado do corpo de Leonardo está previsto para esta quinta (9). A Prefeitura de Resende informou que vai custear o funeral e o transporte da família de volta para a cidade.

No domingo, o mar estava agitado por conta de um ciclone que se formou. Vídeos nas redes sociais mostraram a força da água que invadiu a areia pegando de surpresa os banhistas e até quem estava na orla em Ipanema e no Leblon.

A Marinha emitiu aviso de ressaca com previsão de ondas de até 3,5 metros para domingo e segunda-feira.

Em setembro, também sob aviso de ressaca, outro adolescente desapareceu em Ipanema. Daniel Matheus de Souza, 13, foi encontrado morto dez dias depois na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo a família, Daniel foi arrastado por uma forte onda enquanto brincava na areia.