Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu no mar na Baixada Santista

Segundo o Corpo de Bombeiros, as cinco pessoas desapareceram em rios da região depois da ocorrência de uma cabeça d'água. Esse fenômeno ocorre quando há o aumento repentino no nível de um curso d'água provocado após chuvas nas cabeceiras dos rios.

Bombeiros ainda procuram por um jovem que desapareceu domingo passado em uma cachoeira em Praia Grande, também no litoral paulista. No mesmo dia, duas pessoas foram encontradas afogadas em Cubatão (63 km de SP).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.