Bombeiros ainda combatem focos de fogo no parque do Juquery

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Continua o combate ao incêndio no Parque Estadual do Juquery, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o fogo está controlado, mas focos menores de chamas ainda são combatidos.

O incêndio no parque começou no domingo (22) e, segundo a prefeitura de Franco da Rocha, cerca de 80% da área da unidade de conservação foi atingida. Ela é o último fragmento de cerrado na Grande São Paulo, em uma região de mananciais do sistema Cantareira. No local, também há remanescentes de mata atlântica.

Suspeita-se que a origem do fogo tenha sido um balão. Com a intensidade das chamas, cinzas do incêndio chegaram às áreas centrais da capital paulista.

O fogo faz parte dos processos naturais do cerrado. O bioma está adaptado e as chamas, inclusive, ajudam a preservar a diversidade de espécies.

Mas isso se aplica ao fogo natural, que normalmente é mais pontual e com menor intensidade do que o visto nos últimos dias no parque estadual.

A área é uma espécie de ilha de cerrado, cercada por cidades. Isso tanto aumenta a dificuldade de recuperação da flora quanto vira um empecilho para a fuga dos animais --a área protegida tem, por exemplo, vias de trânsito de veículos ao redor.