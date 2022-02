Bolsonaro lança RG único nesta quarta-feira

O trabalho foi coordenado pela Secretaria de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da República junto com o Ministério da Economia.

Para emiti-lo, o cidadão continuará procurando as secretarias de segurança nos estados. Caberá a elas fazer o registro no cadastro único federal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai lançar nesta quarta-feira (23) o RG único. Com a assinatura do decreto, o número do CPF será adotado como padrão de identificação em todo o território nacional de maneira obrigatória até 6 de março de 2023.

