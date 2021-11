Bolsonaro, em vídeo gravado para COP26, diz que Brasil não é parte do problema das mudanças climáticas

O presidente encerrou o vídeo com o aviso de que atribuiu ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o papel de anunciar as metas do país no combate às mudanças climáticas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por meio de um vídeo gravado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, na manhã desta segunda-feira (1º) durante a COP26, que o Brasil "sempre foi parte da solução, não do problema" no combate às mudanças climáticas.

