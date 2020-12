Bolsonaro convida governadores para lançar plano de vacinação contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preparados para uma nova rodada de conversas com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a vacinação contra a Covid-19, governadores foram surpreendidos por um convite feito pelo Palácio do Planalto, nesta terça-feira (15), para cerimônia de lançamento oficial do plano nacional de imunização, nesta quarta (16), às 10h, com a presença de Jair Bolsonaro (sem partido).

A expectativa inicial era a de que Pazuello recebesse um grupo pequeno de governadores na tarde de quarta (16), entre os quais Wellington Dias (PT-PI) e Ronaldo Caiado (DEM-GO). Mas o convite que chegou na tarde desta terça acabou ampliando os planos e mais gestores devem voar a Brasília.

Os governadores esperam que Bolsonaro aproveite para anunciar compras de equipamentos e materiais para a vacinação, como seringas, além de um cronograma para a imunização.