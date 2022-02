Bolsonarista da 'ala ideológica' vai chefiar Ministério da Saúde por 5 dias

Parente assumiu em junho de 2020 no lugar de Erno Harzheim, que deixou o cargo no fim de abril, após a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

Em várias ocasiões, Câmara já contestou as estatísticas de mortes provocadas por abortos clandestinos no Brasil. Ele afirma que os números são "superestimados por má-fé".

No texto, ele dizia que a militância usava dados falsos sobre o impacto do aborto ilegal e que, por isso, o quadro não deveria ser considerado um problema de saúde pública.

Relacionado à chamada ala ideológica do presidente Jair Bolsonaro (PL), Parente é mestre em saúde pública pela UERJ, doutor em ginecologia pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e conselheiro do CFM (Conselho Federal de Medicina).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rhafael Camara Medeiros Parente, irá assumir como ministro substituto da pasta a partir desta quarta-feira (23) durante a ausência do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.