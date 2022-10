Bebê de 2 meses morre após mãe adormecer por cima do filho no DF

Ela disse ainda que tentou reanimar a criança, ao mesmo tempo em que pedia a ajuda do marido dela, porém, nenhum dos dois conseguiu reanimar o bebê. A equipe do Corpo de Bombeiros chamada ao local também tentou reanimar a criança, mas não teve sucesso.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de apenas dois meses morreu por sufocamento, na madrugada desta sexta-feira (21), na casa da família, no condomínio Fazendinha, em Itapoã, Distrito Federal. Segundo a polícia, os pais da criança estavam na residência no momento da morte, mas não perceberam que a mãe adormeceu por cima do filho durante a amamentação.

