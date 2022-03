'BBB 22': show de Luísa Sonza com Liniker e discussões na festa agitam madrugada

A festa que rolou neste último sábado, 12, no BBB 22, que teve show de Luísa Sonza com participação especial da Liniker, agitou a casa e fez os fãs das cantoras aqui fora vibrarem também. Vinicius sabia todas as músicas e coreografias de Luísa e se jogou na festa, mas o que chamou a atenção dos internautas foi a empolgação de Eliezer, que cantou todas as músicas da cantora de cor.

Outro ponto que se destacou e deixou todo mundo emocionado foi a reação da Linn da Quebrada ao ver a amiga Liniker no palco. Nem o Barão da Piscadinha, o estudante de medicina Lucas, conseguiu conter o choro durante o show da artista.

E teve climão no quarto Lollipop. Eslovênia desabafou com o namorado Lucas sobre ter medo de decepcionar quem ama aqui fora. Vyni, então, puxou a sister para conversar e aproveitou para desabafar também sobre as comparações e pressão em ambos, de serem os sucessores de Gil do Vigor e Juliette.

"Será que eu vou viver sempre à sombra de outra pessoa? Mesmo por eu ser desse jeito? [...] Qual foi meu erro aqui dentro? Eu fui me fechando!", declarou o cearense. Eli acompanhou toda a conversa, mas o climão veio depois, quando a médica Laís chegou para completar o grupo. A sister se sentiu excluída por não ter participado da conversa desde o início: "As únicas pessoas que me idolatravam aqui eram a Jade e a Bárbara".