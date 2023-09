Batida entre dois ônibus em Curitiba (PR) deixa 40 feridos

A colisão ocorreu pouco antes das 7h no cruzamento entre a avenida Visconde de Guarapuava e a travessa da Lapa, no centro da cidade. Ambas as vias foram bloqueadas após o choque.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma batida entre dois ônibus do transporte metropolitano de Curitiba, no Paraná, deixou 40 pessoas feridas na manhã deste sábado (9). Das vítimas, 15 ficaram em estado grave.

