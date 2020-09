Batida entre caminhão e van mata 12 pessoas no interior de Minas Gerais

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma van e um caminhão matou 12 pessoas na madrugada deste domingo (20) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). Uma vegetação queimada às margens da BR-365 pode ter contribuído para a batida.

Após o fogo no mato, uma árvore teria tombado na pista e o motorista da van, ao tentar desviar, bateu de frente com o caminhão, que estava carregado com caixas de limões, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A carga ficou espalhada na pista.

Duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o veículo de resgate do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local, mas as equipes encontraram 12 pessoas já sem vida, sendo 11 na van e o motorista do caminhão.

Apenas um dos ocupantes da van foi socorrido e levado, em estado grave, ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ele apresentava ferimentos nas pernas, no abdome e na cabeça. A van ficou destruída.

O que reforça a hipótese do fogo como causa do acidente é o fato de a árvore que interditava quase metade da pista estar queimada, ainda conforme a polícia.

A van tinha deixado Januária (MG) e iria para Patrocínio, numa viagem de 605 km. No destino, os passageiros do veículo iriam trabalhar em lavouras de café. O caminhão tem placas de Itabaiana (SE).

O acidente ocorreu às 2h deste domingo no km 373 da rodovia, na Curva dos Moreiras, entre Varjão de Minas e Patos. A rodovia ficou totalmente interditada por mais de três horas, quando foi parcialmente liberada. A liberação total aconteceu apenas às 8h.

Os corpos dos 12 mortos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para reconhecimento, sendo 9 homens, 2 mulheres e 1 criança.

Pouco depois de a rodovia ter sido liberada, um outro acidente foi registrado no trecho, envolvendo dois caminhões, mas sem feridos. Um dos veículos bateu na traseira do outro, o que fez a pista voltar a ter interdição parcial.

A perícia da Polícia Civil se deslocou para o local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente entre a van e o caminhão.