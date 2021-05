Barroso, do STF, critica governo e determina medidas para proteção de duas terras indígenas

A primeira ordem judicial de Barroso sobre o tema foi em julho do ano passado. No mês seguinte, o plenário do Supremo referendou, por unanimidade, a decisão em que o magistrado havia mandado o governo adotar uma série de medidas para proteger a população indígenas do avanço da pandemia da Covid-19.

"Essas informações são veiculadas para que fique claro que todas as medidas ao alcance do Supremo Tribunal Federal estão sendo tomadas para tentar preservar a vida, a segurança e a saúde dos povos indígenas."

Barroso diz que o STF tem tomado todas as iniciativas possíveis para proteger as terras indígenas

"O Plano 7 Terras Indígenas pode constituir o início do processo de desintrusão de invasores, se executado com seriedade pela União", diz o ministro.

A primeira operação para executar o plano, segundo Barroso, estava marcada para fim de abril. O ministro disse que as ações da PF nesses casos serão mantidas sob sigilo "com o propósito de assegurar o êxito das operações".

Na decisão dada nesta segunda-feira (24), o magistrado critica o governo federal e cita que desde o início do processo no STF a Apib (Articulação dos Povos Indígenas) e o PSB pedem que seja determinada a retirada dos invasores de sete terras indígenas, entre elas Yanomami e Mundurucu.

O magistrado atendeu um pedido de entidades da sociedade civil e de partidos que afirmaram ao Supremo que há uma escalada de conflitos violentos nas duas regiões, além do risco de a população tradicional do local ser contaminada pela Covid-19.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou ao governo federal a adoção imediata de medidas para proteger a vida, a saúde e a segurança de índios que moram nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, e Mundurucu, no Pará.

