Barco de passeio naufraga em Santa Catarina, duas pessoas morrem e uma está desaparecida

Segundo os bombeiros, três pessoas foram resgatadas com vida. Outras duas foram resgatadas em grau elevado de afogamento a cerca de 300 metros da embarcação e com parada cardiorrespiratória, recebendo atendimento médico, mas vieram a óbito.

Equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas no local para encontrá-la. O naufrágio ocorreu por volta das 15 horas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma embarcação de passeio com seis tripulantes naufragou hoje no quebra-mar Molhes da Barra, em Laguna (SC), a 130 km de Florianópolis, e deixou ao menos duas mortes e uma vítima desaparecida.

