Baratas, mofo e infiltração: Motel é interditado por insalubridade em AL

"Ao chegarmos no local, nos deparamos com um ambiente insalubre e totalmente fora dos padrões sanitários. Nosso dever é assegurar a saúde da população, e um local nesse estado pode causar riscos à saúde de quem frequenta o estabelecimento. Por isso tivemos que interditá-lo, pois não havia condições de permanecer funcionando", declarou Airton Santos, coordenador da Vigilância Sanitária.

O proprietário do motel foi autuado e responderá a um processo administrativo, que poderá penalizá-lo com multa de R$ 180 a R$ 19 mil.

Outras irregularidades também foram identificadas no local, entre elas, colchões, travesseiros e roupas de cama "sem condições de uso", presença de mofo e infiltrações nas paredes e teto, além de uma lavanderia improvisada, o que está em desacordo com a legislação atual.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motel foi interditado pela Visa (Vigilância Sanitária de Maceió) em razão de condições insalubres do espaço localizado no centro de Maceió.

