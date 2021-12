Bancos não funcionam nesta sexta, dia 31; veja o que abre e fecha no Réveillon em SP

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A última semana de 2021 chegou, e é necessário ficar atento aos horários de funcionamento de bancos, parques e hospitais da cidade de São Paulo nos próximos dias, principalmente no Réveillon.

O último dia útil do ano para atendimento ao público será na quinta-feira (30) e, na sexta (31), as instituições financeiras não abrirão as portas.

Os shoppings ficam abertos na capital paulista até as 16h de sexta e, no sábado (1º), funcionam de acordo com cada lojista --por isso é importante pesquisar ou ligar antes para o local aonde se pretende ir. No domingo (2), o horário de funcionamento é o convencional, das 14h às 20h.

Quem pretende comprar frutas, verduras e outros itens para a ceia do Réveillon, as feiras livres da capital paulista funcionarão na sexta, sábado e domingo no horário normal, das 7h às 13h30.

Os mercados e sacolões municipais também abrem normalmente em todos os dias, mas com horários diferenciados entre eles.

Postos do Detran e do Poupatempo não funcionam na sexta e só voltam a abrir ao público na segunda (3).

Vai até quinta (30) o prazo para o motorista cuja CNH (Carteira Nacional de Habilitação) venceu em março e abril de 2020, quando a renovação foi suspensa por causa da pandemia, e que ainda não fez a atualização.

E também vai até quinta, segundo o Detran, o prazo para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021. O mesmo vale para veículos usados comprados entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021, que devem ser transferidos até o fim deste ano.

Transporte na capital paulista

Para quem for ficar na capital paulista, o rodízio de veículo está liberado até 17 de janeiro de 2022.

No transporte público, a circulação de ônibus terá 100% da frota nesta sexta, segunda a SPTrans. No sábado terá redução equivalente à de domingo. O mesmo vale para a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O metrô terá circulação normal das 4h40 à meia-noite nos três dias, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Parques

Os parques municipais e estaduais abrem durante todo o fim de semana prolongado. No caso dos locais administrados pela prefeitura, é preciso ficar atento para as seguintes mudanças: na sexta, fecham três horas mais cedo que nos dias tradicionais; no sábado, abrem três horas mais tarde. Veja aqui a lista com endereços e horários de cada um.

Já os parques estaduais na cidade de São Paulo funcionam em seus horários normais nos três dias.

O parque Ibirapuera funciona das 5h às 18h na sexta e, no sábado, das 8h à meia-noite.

Os centros esportivos municipais abrem nesta sexta, mas sem atendimento. Neste sábado, porém, ficam fechados, segundo a prefeitura.

Saúde

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, funcionarão sexta e sábado os hospitais, prontos-socorros, Hospitais Dia 24 horas, AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 24h e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), de forma ininterrupta.

As AMAs/UBSs Integradas da capital paulista com atendimento de segunda a sábado funcionarão na sexta e no sábado, das 7h às 19h, apenas com pronto atendimento.

A vacinação contra Covid-19 e gripe estará suspensa na sexta e no sábado na cidade. No domingo, porém, será retomada. A escala está organizada da seguinte forma:

Farmácias (das 8h às 16h): avenida Paulista 2.371 e 266

Parques (das 8h às 17h):

CRS Centro: Parque Buenos Aires

CRS Sul: Parque do Guarapiranga

CRS Leste: Parque do Carmo

CRS Oeste: Parque Villa-Lobos

CRS Sudeste: Parque da Independência

CRS Norte: Parque da Juventude

VEJA O QUE ABRE E FECHA

Serviço Sexta (31) Sábado (1º) Domingo (2)

Bancos Fecha Fecha Fecha

Correios Fecha Fecha Fecha

Detran Fecha Fecha Fecha

Shoppings Abre***** Fecha***** Abre

Enel Abre* Fecha Fecha

Poupatempo Fecha Fecha Fecha

Sabesp Abre** Fecha Fecha

SPTrans Abre*** Abre*** Fecha

Hospitais municipais Abre Abre Abre

Prontos-socorros Abre Abre Abre

AMAs 24h Abre Abre Abre

AMAs/UBSs integradas Abre Abre Fecha

UPAs Abre Abre Abre

UBSs Abre Abre Fecha

Hospitais estaduais Abre Abre Abre

Farmácia Dose Certa Fecha Fecha Fecha

Farmácia de alto custo Fecha Fecha Fecha

Feiras livres Abre Abre Abre

Mercados municipais Abre Abre Abre

Parques municipais Abre**** Abre**** Abre

Parques estaduais Abre Abre Abre

*das 8h às 12h

**Central de atendimento telefônico (0800 055 0195) funciona das 6h às 12h

***Postos de vendas em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 19h

****Os parques urbanos fecham 3 horas antes na sexta e abrem 3 horas depois no sábado

*****Abertura é opcional em algumas unidades

Fontes: Prefeitura de São Paulo e Governo de São Paulo