Bancos de sangue têm estoque crítico em SP; veja como doar

O doador precisa pesar mais de 50kg e levar documento de identidade original, com foto recente. É recomendado ligar no hemocentro ou ponto de coleta mais próximo para agendar o horário e evitar aglomerações.

A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e a Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta), que apoiam pessoas com doenças do sangue, promovem campanha para incentivar a doação.

