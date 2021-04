Balada de Florianópolis reúne pessoas sem máscara no feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de pessoas sem máscara participaram de um evento sem distanciamento social no Bar Cafe de la Musique em Florianópolis (SC) na sexta-feira (2).

Um vídeo com as cenas das pessoas dançando sem proteção, que circula na internet, foi confirmado pelo estabelecimento, que fica na praia de Jurerê Internacional.

Em nota, a empresa diz que tem autorização para abrir como restaurante com venda de bebidas até as 18h e com 25% da capacidade de público. Diz também que lamenta que as regras não tenham sido obedecidas.

O estabelecimento afirma que trabalha com uma equipe de fiscalização para que os clientes respeitem as regras e permaneçam sentados o máximo possível, "mas que, lamentavelmente, não foi respeitado pelos mesmos, como foi captado no vídeo".

O bar afirma que o limite de ocupação foi cumprido, "com somente as mesas externas liberadas, bangalôs interditados e controle rígido de entrada, sendo que havia menos do que a capacidade permitida".

Segundo a empresa, a venda de bebidas foi suspensa às 18h e o local foi esvaziado às 19h. Órgãos de fiscalização foram até o local.