Avião da FAB é encontrado após desaparecer em SC; dois militares morreram

De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o acionamento foi feito pela FAB às 16h40 desta sexta para apoio nas buscas de um possível desaparecimento de aeronave.

As buscas, iniciadas nesta sexta, foram mantidas durante a noite e continuaram ao longo deste sábado com aeronaves da FAB. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordenava as operações de busca.

Os corpos do dois militares que ocupavam a aeronave foram encontrados carbonizados no local, segundo a FAB.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.