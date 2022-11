Novo ensino médio muda formato de vestibulares

Nesse modelo de prova, leitura, interpretação, análise, capacidade de relacionar fatos com textos e aplicação do conhecimento sobre o cotidiano são mais importantes.

Gustavo Krause, diretor de seleção acadêmica da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), diz que, na instituição, o exame também passou a avaliar habilidades como leitura e capacidade de entendimento e interpretação.

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a transição das provas terá início a partir do segundo semestre de 2023. Milton Pignatari Filho, coordenador de processos seletivos, afirma que as mudanças devem ser gradativas. Para ele, é necessário um período de adaptação dos alunos e professores que atuam nos processos seletivos.

A partir deste ano, todas as escolas passaram a ofertar um conjunto de disciplinas básicas de formação geral e um itinerário formativo, escolhido pelo aluno (linguagens, matemática, ciências exatas, humanas ou ensino técnico). A Lei do Novo Ensino Médio é de 2017.

