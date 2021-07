Avenida Paulista terá vacinação contra a Covid-19 no domingo (25)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No segundo domingo de abertura a pedestres e ciclistas na pandemia, a avenida Paulista terá vacinação contra a Covid-19 para a população de 30 anos ou mais, além daquelas que estão aptas a receber a segunda dose.

Equipes de saúde estarão em dois pontos da avenida: no número 266, na altura da rua Teixeira Silva, perto do Hospital Santa Catarina, e o outro no numeral 2.371, próximo à entrada do Complexo Viário José Roberto Fanganiello Melhem, que dá acesso à avenida Doutor Arnaldo, na Consolação.

Para tomar a vacina é necessário levar um documento de identificação com foto, CPF, o cartão SUS (se tiver) e um comprovante de residência —obrigatório na capital paulista—, que pode ser apresentado de forma física ou digital.

Se não houver comprovante no próprio nome do munícipe, serão aceitos os que estiverem em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que seja apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável).

A secretaria orienta o preenchimento do pré-cadastro no site VacinaJá para agilizar o atendimento.

Após mais de um ano fechada por causa da pandemia de Covid-19, a avenida Paulista foi reaberta em caráter experimental na semana passada das 8h ao meio-dia.