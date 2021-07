Avenida Paulista terá dois pontos de vacinação contra a Covid-19 neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Paulista, na região central de São Paulo, terá dois pontos de vacinação contra a Covid-19 neste domingo (1º). Serão duas farmácias, parceiras da Secretaria Municipal da Saúde, que aplicarão os imunizantes em pessoas de 28 e 29 anos (primeira dose) e em todos que necessitarem completar o ciclo vacinal (segunda dose).

No dia 25 de julho, a Paulista também recebeu vacinação contra a Covid-19. Foi no segundo domingo que a via foi aberta a pedestres e ciclistas na pandemia.

A galeria Prestes Maia, no Anhangabaú (região central), também estará aberta para imunização. A entrada é pela praça do Patriarca, ao lado da prefeitura.

Localizadas nos números 2.371 e 266 da avenida Paulista, as farmácias e a galeria darão continuidade à campanha de vacinação durante o mesmo horário em que a via ficará aberta aos pedestres, das 8h às 12h. Uma tenda com a distribuição de folhetos para conscientizar a população sobre a importância da imunização será montada na altura do 1.853, esquina com a alameda Ministro Rocha Azevedo.

A prefeitura anunciou, na sexta-feira (30), que começará a vacinar pessoas de 27 anos a partir de quarta-feira (4). No dia seguinte, a faixa etária será de 26 anos. Somadas, as duas idades totalizam 292 mil pessoas na capital.

No caso da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, a orientação é que o reforço seja tomado de 21 a 28 dias após a primeira dose. Já as vacinas Ozford/AstraZeneca e Pfizer contam com um intervalo maior, de 12 semanas após a primeira imunização. Isso não se aplica a Janssen, que é de dose única.