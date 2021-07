Avenida Paulista será reaberta em caráter experimental neste domingo (18)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu que irá reabrir a avenida Paulista para o lazer neste domingo (18) em caráter experimental.

Desde o início da pandemia, a avenida não é aberta exclusivamente para pedestres e ciclistas aos domingos. A via foi fechada para conter o avanço da Covid-19 e não seguiu a reabertura dos parques públicos da cidade.

Segundo a prefeitura, a via será aberta em horário reduzido para que seja feito um teste da quantidade de pessoas e dos impactos. Os novos horários ainda não foram informados.

Antes da pandemia, a avenida costumava lotar aos domingos, com a apresentação de bandas musicais, grupos de dança e venda de artesanatos.

As internações e mortes na cidade seguem em queda, no entanto, especialistas alertam para a necessidade de cuidados na retomada das atividades, já que há a circulação de variantes mais agressivas no município, como a Delta.

No início de junho, Nunes havia prometido a reabertura da avenida Paulista e do Vale do Anhangabaú. Na ocasião, ele também afirmou que a cidade já estava se preparando para a realização do carnaval em 2022.