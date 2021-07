Inscrições para o Prouni começam nesta terça (13), com 134 mil bolsas

Depois, os resultados estarão disponíveis na página do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa.

Após a inscrição serão realizadas duas chamadas para os pré-selecionados comparecerem às instituições de ensino e comprovarem as informações prestadas na inscrição. A primeira chamada será no dia 20 de julho e a segunda em 3 de agosto.

Os candidatos também precisam ter cursado o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral. Estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino também podem se candidatar.

Somente podem se inscrever estudantes que não possuam diploma de ensino superior e que tenham feito a prova do Enem. É preciso ter obtido, no mínimo, 450 pontos e não ter zerado na redação.

As inscrições vão até sexta (16) e devem ser feitas pelo portal do Prouni.

