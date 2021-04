Auxiliar de farmácia é suspeito de furtar R$ 28 mil em medicamentos de alto custo em SP

Segundo vídeo feito pela PM, as quatro caixas de medicamentos foram encontradas dentro da mochila do funcionário do hospital. Ele argumenta, segundo as imagens, ser a primeira vez que desvia remédios, os quais pretendia vender por R$ 1.000 cada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um auxiliar de farmácia de 23 anos foi preso após ser flagrado por policiais militares levando R$ 28 mil em medicamentos de alto custo, supostamente furtados do hospital Beneficência Portuguesa, por volta das 19h desta terça-feira (13), na Bela Vista (centro da capital paulista). O medicamento é usado em pacientes com câncer.

