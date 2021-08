'Authentic na Roça' arrecada alimentos para famílias carentes em Manaus

Manaus (AM) – O projeto “Authentic” realiza no próximo sábado (6) um arraial solidário para arrecadar alimentos para serem doados a famílias carentes em Manaus.

O evento, denominado “Authentic na Roça”, acontece a partir das 20h na área externa do Complexo Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio - N° 1655, bairro Japiim, Zona Sul da capital.

De acordo com a coordenação, em decorrência da pandemia, todas as medidas de prevenção serão tomadas para garantir a segurança dos doadores e participantes do evento.

Além de arrecadar donativos, o “Authentic na Roça” contará com venda de comidas típicas, atrações, dinâmicas e sorteios em prol das doações.

“O arraial será o inicio de uma campanha de arrecadação que vai durar até final do mês de agosto. Depois do evento, a coleta dos alimentos vai acontecer durante as reuniões do projeto Authentic, que são realizadas às sextas-feiras. Com essa estratégia queremos alcançar um público maior e, assim, ajudar mais famílias”, informou Luciana Freire, idealizadora do projeto.

Os interessados em fazer doações podem entrar em contato no perfil do Instagram @authenticinjesus.

Conferência

O arraial solidário também será um espaço para divulgar a maior conferência cristã da Região Norte. Com o tema “History Makers”, que significa “Feitores da História”, o Authentic Conference 2021, será realizado em Manaus nos dias 8 e 9 de outubro e tem o objetivo de reunir pessoas que não necessariamente frequentam uma denominação e também membros de igrejas evangélicas do Amazonas.

A conferência terá a capacidade de público reduzida e a participação de pregadores locais e nacionais. Os ingressos estão à venda no site https://linktr.ee/authenticinjesus ou nos pontos de venda na agência Studio 3 e livraria Logos, ambas localizadas dentro do complexo Canaã, na avenida Rodrigo Otávio, Japiim, e no quiosque Dindin Manaós, no UAI Shopping São José, na Zona Leste.

O que é o Authentic?

O Projeto começou no ano de 2018 em uma pequena reunião às sextas-feiras, que acontece até hoje, e se tornou um grande projeto de unidade de igrejas, com a participação de pessoas de todas as denominações.



O Authentic não é apenas um lugar de encontro, mas sim onde pessoas de todas as igrejas (independente da placa denominacional) se reúnem para simplesmente adorar ao Senhor e como consequência, transformar nossa cidade e a nação.